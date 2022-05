Ο Μπρούνο Φερνάντες κατανοεί την δυσαρέσκεια των φιλάθλων, ειδικά μετά την βαριά ήττα με 4-0 από την Μπράιτον και παραδέχθηκε ότι η εμφάνισή του κόντρα στους «γλάρους» δεν ήταν άξια για να φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ακόμα μια τραγική εμφάνιση μέσα στη σεζόν και ηττήθηκε στην έδρα της Μπράιτον με το «βαρύ» 4-0.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια, όταν είδε την Μπράιτον να σκοράρει για τέταρτη φορά ενάντια στην ομάδα του, την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πλησίασε τους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων» μετά το τέλος της αναμέτρησης, τους χειροκρότησε και αυτοί «απάντησαν» με συνθήματα κατά των ποδοσφαιριστών του Ραλφ Ράγκνικ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείτε να αντέξετε τη φανέλα».

Από την πλευρά του ο συμπατριώτης του Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπρούνο Φερνάντες, όταν κλήθηκε να απαντήσει για τις αποδοκιμασίες του κόσμου, παραδέχθηκε πως η εμφάνισή του στον αγώνα με την Μπράιτον δεν ήταν άξια για να φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

“Your not fit to wear the shirt” didn’t think it was possible for this team to get any worse 😩 #MUFC pic.twitter.com/QhN2Xp4Njk

«Μας κατέστρεψαν. Είχαν πάντα μια λύση. Μας πίεζαν συνέχεια και άξιζαν το αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός στην κάμερα του «Sky Sports».

Ερωτηθείς τι πήγε τόσο στραβά για τη Γιουνάιτεντ, ο Μπρούνο Φερνάντες τόνισε: «Λίγο από όλα. Ποιότητα, νοοτροπία. Τους άξιζε να κερδίσουν και εμείς αξίζουμε να είμαστε στη θέση που βρισκόμαστε τώρα. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και να ντρεπόμαστε γιατί αυτό δεν ήταν αρκετά καλό από εμάς και πρέπει να τα πάμε πολύ καλύτερα.

Αυτό που κάναμε σήμερα, αυτό που έκανα εγώ, δεν ήταν αρκετό για να φοράω τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το αποδέχομαι. Προφανώς πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν».

🗣️ "What I did today was not enough to be in a Manchester United shirt and I accept that."



Bruno Fernandes responds to the fans chanting during the game. pic.twitter.com/MenW92De7b