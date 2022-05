Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια, όταν είδε την Μπράιτον να σκοράρει για τέταρτη φορά ενάντια στην ομάδα του, την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Μπράιτον ήταν για ακόμα μια φορά αποκαρδιωτική και οι «Γλάροι» έκαναν... ότι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο του «Άμεξ Στάντιουμ». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι «κόκκινοι διάβολοι» να γνωρίσουν την ήττα με το βαρύ 4-0 και αυτόν τον τρόπο να σημειώσουν αρνητικό ρεκόρ 40ετίας με πέντε σερί εκτός έδρας ήττες, κατρακυλώντας προς Conference League.

Μετά το τέταρτο γκολ από την Μπράιτον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ, με τέσσερα τέρματα διαφορά, με αποτέλεσμα να γελάσει... αμήχανα.

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρατήρησαν το γέλιο του και αντέδρασαν στα social media. «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τόσο κακή, ακόμα και ο καλύτερος παίκτης της γελάει μαζί της», έγραψε χαρακτηριστικά ένας φίλος των «κόκκινων διαβόλων» στα Social media.

«Φανταστείτε να είσαι τόσο κακός με αποτέλεσμα και ο Ρονάλντο να μην μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να γελάσει», είπε ένας άλλος στο Twitter.

Ronaldo can't believe this Man United performance 😅 pic.twitter.com/Xv2YJZYQen

Even Ronaldo self Dey laugh say, for him head



“Shea na club be this, Man U “ ???



🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/qOM4zgN7yi