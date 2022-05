Ο άνθρωπος που έχει συμφωνήσει να πάρει τις τύχες της Τσέλσι στα χέρια του στην μετά – Αμπράμοβιτς εποχή, έχει φροντίσει να εμπλακεί για τα καλά στον αθλητισμό, με... εμπειρίες από το baseball, αλλά και τον μαγικό κόσμο του NBA.

Ο Τοντ Μπόελι έχει φτάσει σε απόλυτη συμφωνία με την Τσέλσι για την αγορά των μετοχών του Ρομάν Αμπράμοβιτς, με το deal ν' ανακοινώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου και πλέον να δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση έγκρισης από την Κυβέρνηση και την Premier League.

Ο 46χρονος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο κομμάτι των επενδύσεων και αυτή τη στιγμή βάσει του Forbes εκτιμάται πως η περιουσία του φτάνει στα 3,5 δισ.λίρες, έχει φροντίσει να εμπλακεί και στον αθλητισμό, ωστόσο, θα είναι η πρώτη φορά που θα βρίσκεται σε κάποιον σύλλογο ως το απόλυτο αφεντικό.

Αυτή τη στιγμή είναι συνιδιοκτήτης της ομάδας baseball, Los Angeles Dodgers που έχει κατακτήσει 7 φορές το MLB World Series, ενώ, συμμετέχει και ως μέτοχος στους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά και την γυναικεία ομάδα των Λος Άντζελες Σπαρκς.

Todd Boehly's consortium has signed an agreement to purchase Chelsea from Roman Abramovich ✍️ pic.twitter.com/GfYuRd19HK