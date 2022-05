Πιτσιρίκα συναντά το είδωλό της Έντινσον Καβάνι και ξεσπά σε κλάματα (vid)

Η πιθανότατα πιο πιστή υποστηρικτής του Έντινσον Καβάνι συνάντησε το είδωλό της έξω από το Όλντ Τράφορντ και το βίντεο της γνωριμίας τους θα σου λιώσει την καρδιά.

«Μη φύγεις», είναι το πρώτο πράγμα που λέει η Λόλα στον αγαπημένο της παίκτη Έντινσον Καβάνι όταν τον συναντά έξω από το Όλντ Τράφορντ.

Η αξιαγάπητη πιτσιρίκα φοβόταν πολύ να συναντηθεί με το είδωλό της μήπως εκείνος διαψεύσει τις προσδοκίες της. Ωστόσο ο «Matador» έδειξε γνήσιο ενδιαφέρον υπέγραψε ένα αυτόγραφο, την αγκάλιασε και φόρεσε την κορδέλα για τα μαλλιά που του χάρισε!

Η μικρή στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς αγκαλιάζει τον πολύπειρο Ουρουγουανό στράικερ, ο οποίος όπως φημολογείται θα συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga.

Το βίντεο με την στιγμή της συνάντησής τους έχει γίνει viral, δείτε το:

Edinson Cavani gave his biggest fan a moment she will never forget. So wholesome ❤️



(via @alibendertv) pic.twitter.com/3AQJZ8j1JD