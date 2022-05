Οι Μάτα και Μάτιτς αγωνίστηκαν για τελευταία φορά στην καριέρα τους στο «Ολντ Τράφορντ» και βγαίνοντας από το ματς με την Μπρέντφορντ με αλλαγή καταχειροκροτήθηκαν και αποθεώθηκαν.

Πέντε χρόνια ο Σέρβος χαφ, 8 σεζόν ο Ισπανός μεσοεπιθετικός στους «κόκκινους διαβόλους». Και μπορεί τα πράγματα να μην ήρθαν απόλυτα όπως θα τα ήθελαν ή όπως θα τα είχαν σκεφτεί στη μετά – Φέργκιουσον εποχή όπου το κλαμπ ακόμα... ψάχνεται, ωστόσο, εισέπραξαν την εκτίμηση του κόσμου.

Παίζοντας για τελευταία φορά στην καριέρα τους στο «Ολντ Τράφορντ» αφού θ' αποχωρήσουν το καλοκαίρι, οι δύο ποδοσφαιριστές καταχειροκροτήθηκαν όταν αντικαταστάθηκαν στα τελευταία λεπτά του ματς με την Μπρέντφορντ.

Αντίστοιχα φαίνεται ότι και ο Έντινσον Καβάνι κατά πάσα πιθανότητα βρέθηκε για τελευταία φορά στο «Θέατρο των Ονείρων».

Cristiano Ronaldo hugging Nemanja Matic and Juan Mata as both players were substituted and applauded in what was their last game at Old Trafford for Man Utd..



Thank you for everything, Juan and Nemanja! We'll never forget ❤ pic.twitter.com/cqeXW0XCJL