Είναι αυτό ακριβώς που λένε ότι πρόκειται για τον... 12ο παίκτη. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος «έπαιξε μπάλα» για την Έβερτον κόντρα στην Τσέλσι, ειδικά στις καθυστερήσεις για να τελειώσει ο χρόνος.

Οι «μπλε» του Μέρσεϊσαϊντ σε νέο πισωγύρισμα ηττήθηκαν από την Έβερτον 1-0 στο «Γκούντισον Παρκ», με την ομάδα του Λάμπαρντ να κάνει ένα από τα βήματα που χρειάζεται προκειμένου να φτάσει στην επιβίωση.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και με την ανάγκη να ροκανίσουν οι γηπεδούχοι τον χρόνο ώστε να πάρουν τελικά τη νίκη, η μπάλα έφυγε πλάγιο κι εκεί ένας πολυμήχανος οπαδός κατάφερε να βοηθήσει την Έβερτον με πανέξυπνο τρόπο.

Έκρυψε τη μπάλα κάτω από τη μπλούζα του ως... κοιλιά κι άφησε τον Ρις Τζέιμς να ψάχνεται!

Where's the ball gone?! 🤷‍♂️



This Everton fan was doing everything in his powers to run down the clock in stoppage time ⏱ pic.twitter.com/Cx8QTMilUU