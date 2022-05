Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την «Standard Chartered» για την επέκταση της συνεργασίας τους, που θα της αποφέρει μέχρι και 95 εκατομμύρια ευρώ!

Οι επιτυχίες της Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξεύσει την αξία του συλλόγου στα ύψη κι αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διάφορων εταιρειών για χορηγία.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», οι άνθρωποι των «Reds» διαπραγματεύονται μια νέα χορηγική συμφωνία για τη φανέλα τους. Επί του παρόντος, στο κέντρο της φανέλας υπάρχει το όνομα της «Standard Chartered», μιας βρετανικής εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με την οποία η Λίβερπουλ έχει υπογράψει δέσμευση μέχρι το τέλος της σεζόν 2022-23, που αποφέρει 47 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι δύο πλευρές φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένε έως τώρα, γι' αυτό και βρίσκονται σε συζητήσεις για την επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας. Ωστόσο, η Λίβερπουλ, έχοντας επίγνωση της επιτυχίας που σημειώνει, αύξησε τις απαιτήσεις της και ζητάει πλέον από την βρετανική τράπεζα να διπλασιάσει την προσφορά της, για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Οπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, οι απαιτήσεις της Λίβερπουλ αγγίζουν μέχρι τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, τότε η φανέλα της Λίβερπουλ θα γίνει αυτομάτως και η πιο ακριβή στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

