Χορηγία που ενδεχομένως να αλλάξει το εμπορικό τοπίο της Premier League σκέφτεται η Λίβερπουλ, η οποία μπορεί να γίνει ο πρώτος αγγλικός σύλλογος που διαφημίζει κρυπτονόμισμα στη φανέλα της.

Σε αχαρτογράφητα νερά επιχειρεί να εισέλθει η Λίβερπουλ, η οποία επιδιώκει να γίνει ο πρώτος σύλλογος της Premier League που θα συνάψει συμφωνία με εταιρεία κρυπτονομισμάτων για χορηγία στη φανέλα!

Όπως αποκαλύπτει το «Athletic», από τη στιγμή που το τρέχον deal με την Standard Chartered εκπνέει τον Mάιο του 2023 και δεν υπάρχουν τελικές διαπραγματεύσεις για ανανέωση, στην Κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ εξετάζουν σοβαρά την αλλαγή εμπορικής πλεύσης.

Συγκεκριμένα στον σύλλογο αρχίζουν να βλέπουν με θετικό μάτι το σενάριο συνεργασίας με εταιρεία κρυπτονομισμάτων, σπάζοντας έτσι το ταμπού που αποτρέπει τα υπόλοιπα κλαμπ της Premier League από την εμπλοκή τους στον εν λόγω χώρο.

Προκειμένου βέβαια να συμβεί αυτό, οι ενδιαφερόμενοι χορηγοί πρέπει να καταθέσουν και την κατάλληλη πρόταση προς τη Λίβερπουλ, η οποία αξιώνει 83 εκατομμύρια ευρώ για μια συμφωνία διετούς διάρκειας.

Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως η πρώτη που επιχείρησε αυτό το τολμηρό βήμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2021 ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την «crypto.com» που θα της αποφέρει ετήσια κέρδη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία.

🚨 EXCL: Liverpool may become 1st PL club to sign cryptocurrency firm as main shirt sponsor. #Crypto companies among those in talks to take over from 2023 if Standard Chartered don’t extend. #LFC want ~£70m over 2yrs, outcome likely in ~8wks @TheAthleticUK https://t.co/6h96OANb62