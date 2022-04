Η οικογένεια Ρίκετς, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Νησί, αποφάσισε να κάνει πίσω και να αποσύρει την πρόταση της για την αγορά της Τσέλσι.

Το σήριαλ για την αγορά της Τσέλσι συνεχίζεται. Πριν από μερικές ημέρες η Raine Group που έχει αναλάβει τη μεγάλη υπόθεση της πώληση είχε δημοσιεύσει τους τελικούς υποψήφιους αγοραστές. Αυτοί ήταν οι Τοντ Μπόελι, Ντέιβιντ Μπλίτζερ και Τζος Χάρις, η οικογένεια Ρίκετς και ο ιδιοκτήτης των Μπόστον Σέλτικς, Στίβεν Παλιούκα.

Η Raine Group που διαχειρίζεται τη μεγάλη υπόθεση είχε δώσει διορία μέχρι την Πέμπτη (13/04) στους τέσσερις αγοραστές, για να βελτιώσουν τις προτάσεις τους, ωστόσο όπως αναφέρουν στο Νησί, μόνο οι τρεις αποφάσισαν να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Κι αυτό διότι η οικογένεια Ρίκετς πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την αγορά. Μία απόφαση βέβαια, η οποία την είδαν με ευχάριστο μάτι οι φίλοι της Τσέλσι, οι οποίοι πριν από μερικές εβδομάδες είχαν κάνει και πορεία έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ».

Πλέον στο τελικό στάδιο για την αγορά της Τσέλσι, παραμένουν οι Μπόελι-Βις, ο Σερ Μάρτιν Μπρόουτον και ο Στίβεν Παλιούκα, με τα αγγλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως οι δύο πρώτοι έχουν τον πρώτο λόγο...

BREAKING: The Ricketts-Griffin-Gilbert Group has decided not to submit a final bid for Chelsea. pic.twitter.com/SlAAkN3SeG