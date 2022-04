Παρί Σεν Ζερμέν - Κόντε: «Δεν μου αρέσει όταν... εφευρίσκουν ειδήσεις» (vid)

O τεχνικός της Τότεναμ, Αντόνιο Κόντε με δηλώσεις του διέψευσε κατηγορηματικά τα... σενάρια των τελευταίων ημερών που τον «συνδέουν» με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο διανύει τις τελευταίες του ημέρες στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Αντόνιο Κόντε έχει... αυτοπροταθεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών Γαλλίας. Ο Ιταλός τεχνικός της Τότεναμ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα των Λονδρέζων με τη Λέστερ (1/5 16:00) διέψευσε κατηγορηματικά τα... σενάρια των τελευταίων ημερών και έκανε λόγο για «εφεύρεση ειδήσεων».

«Δεν μου αρέσει όταν κάποιοι προσπαθούν να... εφεύρουν ειδήσεις μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν προβλήματα. Πρέπει να δείχνουν σεβασμό. Μην δημιουργείτε ψέματα και fake news», ανέφερε μεταξύ άλλων στης δηλώσεις του ο Αντόνιο Κόντε. Θυμίζουμε πως ο 52χρονος προπονητής έχει συμβόλαιο με τα «Σπιρούνια» μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

🗣 "I don't like when people try to invent news."



Antonio Conte responds to speculation linking him with a move away from Tottenham to PSG pic.twitter.com/u1r8XiEg6p