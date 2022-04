Ο Αντόνιο Κόντε είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Τότεναμ και να αναλάβει τα ηνία της Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία ήδη έκανε τις πρώτες του επαφές.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο όσο και η διοίκηση των Παριζιάνων επιθυμούν να τελειώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους, έναν χρόνο δηλαδή πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό του στο κλαμπ κι έτσι τις επόμενες μέρες αναμένεται να προχωρήσουν στην επισημοποίηση της αποχώρησής του.

Την θέση του Αργεντινού τεχνικού δεν αποκλείεται να καταλάβει ο Αντόνιο Κόντε, ο οποίος φέρεται να έχει αυτοπροταθεί στη διοίκηση της Παρί με την προοπτική διετούς συνεργασίας! Μάλιστα, ο Ιταλός τεχνικός δεν είναι ικανοποιημένος στην Τότεναμ, γι' αυτό κι επιθυμεί να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα, αναλαμβάνοντας τους Παριζιάνους.

Σύμφωνα πάντως με τα όσα αναφέρουν στη Γαλλία, ο Κόντε έχει έρθει ήδη σε επαφή με τους διοικούντες την Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους. Μάλιστα, ο 52χρονος Ιταλός προπονητής φέρεται να συζήτησε και τις προϋποθέσεις του προκειμένου να κάτσει στον πάγκο της γαλλικής ομάδας. Μερικές από αυτές είναι να έχει τον απόλυτο έλεγχο της ομάδας στις μεταγραφικές περιόδους, να έχει το δικό του προπονητικό επιτελείο αλλά και να συνεργαστεί με τον πρώην τεχνικό διευθυντή των Ρόμα και Τορίνο, Τζιανλούκα Πετράτσι.

Πάντως, το συμβόλαιο του Αντόνιο Κόντε με την Τότεναμ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023 κι έως τώρα έχει καθοδηγήσει τα «σπιρούνια» σε 17 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και 10 ήττες από τον περασμένο Νοέμβριο που βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία τους.

🔴 Antonio Conte 🇮🇹 est prêt à devenir l’entraîneur du PSG et l’a dit à des émissaires du Qatar !



Certaines de ses conditions :



- mainmise totale sur le mercato

- venue de son staff

- collaborer avec Gianluca Petrachi, ex DS de la Roma et du Torino



(@AbdellahBoulma)