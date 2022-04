Ο Ραλφ Ράγκνικ επιβεβαίωσε πως ο Τζέιντον Σάντσο ενδέχεται να μην αγωνιστεί στα υπόλοιπα ματς της σεζόν, καθώς θα χρειαστεί να αφαιρέσει τις αμυγδαλές του.

Χωρίς τον Τζέιντον Σάντσο αγωνίστηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ισόπαλο ντέρμπι με την Τσέλσι στο «Ολντ Τράφορντ» (1-1). Ο τεχνικός των «Κόκκινων Διαβόλων», Ραλφ Ράγκνικ, ο οποίος το πρωί της Παρασκευής (29/4) ανακοινώθηκε από την εθνική ομάδα της Αυστρίας, με δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Μπρέντφορντ (2/5, 22:00) και έκανε γνωστό πως ο διεθνής Άγγλος εξτρέμ ενδέχεται να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από φλεγμονή στις αμυγδαλές του και υψηλό πυρετό, οπότε αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να τις αφαιρέσει. Η Γιουνάιτεντ έχει να δώσει τρία ματς μέχρι το τέλος της σεζόν κόντρα στις Μπρέντφορντ (εντός έδρας), Μπράιτον και Κρίσταλ Πάλας (εκτός έδρας), στα οποία θα προσπαθήσει να κάνει μεγάλη ανατροπή για να μπει στην πρώτη τετράδα. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βρίσκονται στο -5 από την τέταρτη Άρσεναλ (55-60), με την ομάδα του Αρτέτα να έχει παίξει και δυο ματς λιγότερα.

Ο Σάντσο στην πρώτη του χρονιά στο Μάντσεστερ έχει παίξει 38 παιχνίδια, με απολογισμό πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

