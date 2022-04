Όντεγκααρντ: «Ελπίζω ο Χάαλαντ να έρθει στην Άρσεναλ και να μην πάει στην Σίτι» (vid)

Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ ελπίζει πως αν ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποφασίσει να αγωνιστεί στην Premier League τη νέα σεζόν, να το κάνει για λογαριασμό της Άρσεναλ και όχι της Μάντσεστερ Σίτι.

Πρόσφατα δημοσιεύματα στο Νησί αναφέρουν ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ τα έχει βρει σε όλα με την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία του προσφέρει συμβόλαιο 500.000 λιρών την εβδομάδα και πως σύντομα θα πέσουν οι υπογραφές για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Εάν αυτές οι αναφορές αποδειχθούν αληθινές, τότε ο Χάαλαντ θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Premier League. Ωστόσο, μέσα σε όλες τις εικασίες, ο μέσος της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ έστειλε ένα μήνυμα στον συμπατριώτη του, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, λέγοντας του πως πρέπει να πάρει μεταγραφή στην Άρσεναλ και όχι στους Πολίτες.

«Είναι ένας αστείος τύπος πολύ καλός μου φίλος, καθώς και σπουδαίος παίκτης φυσικά, οπότε θα δούμε τι θα κάνει, δεν ξέρω. Αν έρθει στην Αγγλία, πρέπει να έρθει σε εμάς φυσικά, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε μιλήσει πολύ για αυτό, ξέρω ότι έχει τόσους πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να τον ρωτήσουν και να του πουν τι να κάνει και δεν θέλω να το κάνω. Είναι θηρίο, δυνατός, γρήγορος και νομίζω ότι έχει όλα όσα χρειάζεται για να παίξει σε κάθε πρωτάθλημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο 23χρονος μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ.

" If he is coming to England , he needs to come to us "



Martin Odegaard on @ErlingHaaland 's future 👀



Check out the full interview with @alibendertv : https://t.co/AzOVNrpPVr#Arsenal #AstroEPL #PremierLeague pic.twitter.com/WZNAZFq5Op