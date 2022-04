Ο Έρλινγκ Χάαλαντ φαίνεται να έχει αποδεχθεί πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι, με απολαβές ρεκόρ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Νορβηγός επιθετικός μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ, αποτελεί διακαή πόθο για την Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίος ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ ευελπιστούσε πως μέχρι τον επόμενο μήνα θα έκανε «κόλπο γκρόσο» τόσο με την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ, όσο και με αυτή του Γάλλου αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως παίρνουν διαφορετική τροπή, καθώς σύμφωνα με την «Daily Mail», η Μάντσεστερ Σίτι η οποία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του την περασμένη εβδομάδα, περιμένει τον 21χρονο φορ να φορέσει τη φανέλα της από τη νέα σεζόν.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Πολίτες ήρθαν σε συμφωνία με τον Χάαλαντ για συμβόλαιο που θα αποφέρει στο νεαρό επιθετικό 500.000 λίρες την εβδομάδα, με την συμφωνία των δύο πλευρών να σπάει όλα τα κοντέρ στο Νησί. Ετσι, η Σίτι αναμένεται να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 63 εκατομμυρίων λιρών καταβάλλοντας το συγκεκριμένο ποσό στη Ντόρτμουντ.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, το συμβόλαιο του Χάαλαντ θα είναι πενταετούς διάρκειας και θα υπογραφτεί την επόμενη εβδομάδα.

