Ο Γιούργκεν Κλόπ δεν άφηνε από την αγκαλιά του τον Ντιβόκ Οριγκί, ο οποίος «σφράγισε» τη νίκη της Λίβερπουλ απέναντι στην Έβερτον.

Ο Βέλγος επιθετικός «σφράγισε» τη νίκη κόντρα στην Εβερτον (2-0) και διατήρησε την ομάδα του ολοζώντανη στη μάχη του τίτλου! Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα μπορούσε να μην ήταν ευτυχισμένος με την απόδοση του Ντιβόκ Οριγκί, ο οποίος στο τέλος της σεζόν αναμένεται να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» με προορισμό το Μιλάνο για λογαριασμό των «ροσονέρι».

Ο Γερμανός τεχνικός έτρεξε και αγκάλιασε τον 27χρονο στράικερ προκειμένου να τον ευχαριστήσει για το γκολ που σημείωσε και για το κρίσιμο τρίποντο που έδωσε στους «Reds». Μάλιστα, στις δηλώσεις του, ο Κλοπ αποθέωσε τον Οριγκί λέγοντας πως θα του λείψει απίστευτα.

Jurgen Klopp showing Divock Origi all the love at full-time 🔴 pic.twitter.com/8Rb98yQV2Y