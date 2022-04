Σπάει όλα τα κοντέρ η Λίβερπουλ, με τους Reds να τρέχουν ένα σερί δώδεκα νικών από τον περασμένο Νοέμβριο στο «Ανφιλντ» που τους έχει στείλει μια ανάσα από την κορυφή της Premier League.

Με τέτοια έδρα, πώς να μην διεκδικεί το quadruple; Το «Ανφιλντ» δεσπόζει σαν απόρθητο οχυρό για τη Λίβερπουλ, η οποία από τον Νοέμβριο του 2021 μετράει μόνο νίκες στα εντός έδρας παιχνίδια της στην Premier League. Συγκεκριμένα πλέον το «τρελό» σερί των Reds έχει φτάσει στους δώδεκα νικηφόρους αγώνες, με τελευταίο θύμα την Έβερτον του Φρανκ Λάμπαρντ.

Αρχής γενομένης από το ματς κόντρα στην Άρσεναλ (4-0), το σύνολο του Κλοπ έχει επικρατήσει κατά σειρά κόντρα στις Σαουθάμπτον, Άστον Βίλα, Νιούκαστλ, Μπρέντφορντ, Λέστερ, Νόριτς, Λιντς, Γουέστ Χαμ, Γουότφορντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Έβερτον, συνεχίζοντας μια απίθανη αλληλουχία που τους έχει στείλει σε απόσταση βολής από την κορυφή της Premier League.

Τα αδιανόητα στατιστικά μάλιστα στα εντός έδρας παιχνίδια της δεν σταματούν εκεί, αφού η Λίβερπουλ μέσα στο 2022 μετράει απόλυτο οκτώ νικών στο «Άνφιλντ» με 23 γκολ στο ενεργητικό της και μόλις ένα γκολ παθητικό! Η μοναδική φορά που δεν κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της στο νέο έτος σημειώθηκε απέναντι στη Νόριτς, η οποία έχει προηγηθεί με τον Ράσικα αλλά τελικά ηττήθηκε με 3-1.

