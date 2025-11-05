Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα απέναντι στην Αϊντχόφεν, δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις και έχασε την ευκαιρία να «πατήσει» στην 24άδα. Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία του Champions League.

Στο φινάλε της αναμέτρησης με την Αϊντχόφεν, ο Ολυμπιακός «πληγώθηκε», έμεινε στο 1-1 και στα χαμηλά της βαθμολογίας του Champions League. Πήρε ωστόσο ακόμη έναν βαθμό στη φετινή διοργάνωση και πλέον βρίσκεται στην 31η θέση με 2 βαθμούς. Η Λίβερπουλ επικράτησε με 1-0 στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης (1-0), ενώ η Μπάγερν των δέκα παικτών άντεξε στο Παρίσι, έφυγε με το «διπλό» και έφτασε τους 12 βαθμούς όσους έχει και η Άρσεναλ που ακολουθεί στην 2η θέση, μετά το άνετο πέρασμα από την έδρα της Σλάβια Πράγας (0-3).

Η βαθμολογία του Champions League

Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12 Άρσεναλ 4 (11-0) 12 Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9 Ίντερ 3 (9-0) 9 Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9 Λίβερπουλ 4 (9-4) 9 Τότεναμ 4 (7-2) 8 Ντόρτμουντ 3 (12-7) 7 Μάντσεστερ Σίτι 3 (6-2) 7 Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7 Νιούκαστλ 3 (8-2) 6 Μπαρτσελόνα 3 (9-4) 6 Τσέλσι 3 (7-4) 6 Ατλέτικο 4 (10-9) 6 Καραμπάγκ 3 (6-5) 6 Γαλατάσαραϊ 3 (5-6) 6 Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5 Μονακό 4 (4-6) 5 Αταλάντα 3 (2-5) 4 Άιντραχτ 4 (7-11) 4 Νάπολι 4 (4-9) 4 Μαρσέιγ 3 (6-4) 3 Γιουβέντους 4 (7-8) 3 Μπριζ 3 (5-7) 3 Αθλέτικ Μπιλμπάο 3 (4-7) 3 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4 (4-12) 3 Μπόντο Γκλιμτ 4 (5-8) 2 Πάφος 3 (1-5) 2 Λεβερκούζεν 3 (5-10) 2 Σλάβια Πράγας 4 (2-8) 2 Ολυμπιακός 4 (2-9) 2 Βιγιαρεάλ 3 (2-5) 1 Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1 Καϊράτ Αλμάτι 3 (1-9) 1 Μπενφίκα 3 (2-7) 0 Άγιαξ 3 (1-11) 0

Η 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ LEAGUE PHASE

Τα σημερινά αποτελέσματα

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1

Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 0-3

Νάπολι - Άιντραχτ 0-0

Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου 1-2

Γιουβέντους - Σπόρτινγκ 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Τότεναμ - Κοπεγχάγη 4-0

Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό 0-1

Το αυριανό πρόγραμμα

Πάφος - Βιγιαρεάλ

Καραμπάγκ - Τσέλσι

Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ

Μπενφίκα - Λεβερκούζεν

Μπριζ - Μπαρτσελόνα

Ίντερ - Καϊράτ Αλμάτι

Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ

Μαρσέιγ - Αταλάντα

Νιούκαστλ - Αθλέτικ Μπιλμπάο