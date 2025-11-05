Champions League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν
Στο φινάλε της αναμέτρησης με την Αϊντχόφεν, ο Ολυμπιακός «πληγώθηκε», έμεινε στο 1-1 και στα χαμηλά της βαθμολογίας του Champions League. Πήρε ωστόσο ακόμη έναν βαθμό στη φετινή διοργάνωση και πλέον βρίσκεται στην 31η θέση με 2 βαθμούς. Η Λίβερπουλ επικράτησε με 1-0 στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης (1-0), ενώ η Μπάγερν των δέκα παικτών άντεξε στο Παρίσι, έφυγε με το «διπλό» και έφτασε τους 12 βαθμούς όσους έχει και η Άρσεναλ που ακολουθεί στην 2η θέση, μετά το άνετο πέρασμα από την έδρα της Σλάβια Πράγας (0-3).
Η βαθμολογία του Champions League
- Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12
- Άρσεναλ 4 (11-0) 12
- Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9
- Ίντερ 3 (9-0) 9
- Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9
- Λίβερπουλ 4 (9-4) 9
- Τότεναμ 4 (7-2) 8
- Ντόρτμουντ 3 (12-7) 7
- Μάντσεστερ Σίτι 3 (6-2) 7
- Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7
- Νιούκαστλ 3 (8-2) 6
- Μπαρτσελόνα 3 (9-4) 6
- Τσέλσι 3 (7-4) 6
- Ατλέτικο 4 (10-9) 6
- Καραμπάγκ 3 (6-5) 6
- Γαλατάσαραϊ 3 (5-6) 6
- Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5
- Μονακό 4 (4-6) 5
- Αταλάντα 3 (2-5) 4
- Άιντραχτ 4 (7-11) 4
- Νάπολι 4 (4-9) 4
- Μαρσέιγ 3 (6-4) 3
- Γιουβέντους 4 (7-8) 3
- Μπριζ 3 (5-7) 3
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 3 (4-7) 3
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4 (4-12) 3
- Μπόντο Γκλιμτ 4 (5-8) 2
- Πάφος 3 (1-5) 2
- Λεβερκούζεν 3 (5-10) 2
- Σλάβια Πράγας 4 (2-8) 2
- Ολυμπιακός 4 (2-9) 2
- Βιγιαρεάλ 3 (2-5) 1
- Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1
- Καϊράτ Αλμάτι 3 (1-9) 1
- Μπενφίκα 3 (2-7) 0
- Άγιαξ 3 (1-11) 0
Η 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ LEAGUE PHASE
Τα σημερινά αποτελέσματα
Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1
Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 0-3
Νάπολι - Άιντραχτ 0-0
Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου 1-2
Γιουβέντους - Σπόρτινγκ 1-1
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Τότεναμ - Κοπεγχάγη 4-0
Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό 0-1
Το αυριανό πρόγραμμα
Πάφος - Βιγιαρεάλ
Καραμπάγκ - Τσέλσι
Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ
Μπενφίκα - Λεβερκούζεν
Μπριζ - Μπαρτσελόνα
Ίντερ - Καϊράτ Αλμάτι
Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ
Μαρσέιγ - Αταλάντα
Νιούκαστλ - Αθλέτικ Μπιλμπάο
