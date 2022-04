Ράγκνικ: «Χάθηκε η τετράδα για τη Γιουνάιτεντ...» (vid)

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ράλφ Ράγκνικ, μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Άρσεναλ τόνισε πως ο στόχος της τετράδας έχει χαθεί.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε στο «Emirates» από την Άρσεναλ με 3-1 και είδε τον στόχο της εξόδου στο Champions League να απομακρύνεται. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» απέχουν έξι βαθμούς από τους τέταρτους «Κανονιέρηδες», οι οποίοι έχουν μάλιστα και ματς λιγότερα και θα έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά τους στους εννέα βαθμούς. Ο Ραλφ Ράγκινκ, μιλώντας στο «BT Sport» μετά την ήττα στο Λονδίνο τόνισε πως μετά και από αυτή την ήττα ο στόχος τη τετράδας έκανε «φτερά».

«Το θεωρούσα δύσκολο πριν το ματς, άλλά μετά από αυτό το αποτέλεσμα η τετράδα έχει χαθεί. Η εικόνα μας ήταν βελτιωμένη αλλά το αποτέλεσμα απογοητευτικό. Η μόνη μας αδυναμία ήταν η άμυνα μας μέσα και γύρω από την περιοχή μας», ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος το καλοκαίρι θα αντικατασταθεί από τον Έρικ Τεν Χαγκ.

"Pretty sure for me even before that game it was not very likely, but after this result top four is gone."



