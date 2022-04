Αποστολή (σχεδόν) εξετελέσθη! Η Νότιγχαμ Φόρεστ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Πιτέρμπορο, κλείδωσε εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τη συμμετοχή στα play-offs και χάρη στην ισοπαλία της Μπόρνμουθ έχει βάσιμες ελπίδες μέχρι και σε απευθείας άνοδο στην Premier League!

Το όνειρο της επιστροφής στην Premier League μετά από 23 χρόνια αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά για τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη πρόσθεσε άλλο ένα τρίποντο στη φετινή της συγκομιδή με το διπλό στην έδρα της Πιτέρμπορο (0-1) και τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς «δούλεψαν» για να κλειδώσει κατά 99% την είσοδο στα play-offs και να κρατήσει ολοζώντανες τις ελπίδες της ακόμα και για απευθείας άνοδο στις εναπομείνασες αγωνιστικές!

Η αρμάδα του Στιβ ΜακΛάρεν απέδρασε χάρη στο γκολ του Σάριτζ, ο οποίος είχε σκοράρει και στην άνετη επικράτηση κόντρα στη Γουέστ Μπρομ και κατάφερε να κρατήσει μέχρι τέλους το τρίποντο. Ένα τρίποντο που την έστειλε στους 73 βαθμούς και ουσιαστικά στα play-offs, αφού έχει δύο ματς περισσότερα από τις Λούτον και Σέφιλντ και βρίσκεται στο +7 από την 7η Μίλγουολ (οι θέσεις 3-6 οδηγούν στα play-offs).

Goal Forest. Mistakes were just starting to creep into our game and Forest capitalise. 0-1 #pufc #nffc pic.twitter.com/6DRcZ5PC9q