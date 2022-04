Προσφορά ύψους 138 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έχει καταθέσει ο Αμερικανός επενδυτής, Χένρι Μορίς, ο οποίος είχε ενδιαφερθεί και για την αγορά της Νιούκαστλ το 2020.

Κοντά σε αλλαγή ιδιοκτήτη φέρεται να βρίσκεται η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Όπως αναφέρει το «Athletic», Αμερικανός επιχειρηματίας έχει καταθέσει προσφορά εξαγοράς του κλαμπ ύψους 138 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για τον 58χρονο μεγαλοεπιχειρηματία, Χένρι Μορίς, ο οποίος έφτιαξε περιουσία στον χρηματοπιστωτικό τομέα και αποτελεί CEO του αμερικανικού μιντιακού κολοσσού, Clear TV. Το όνομα του Μορίς δεν είναι άγνωστο προς την αγγλική κοινή γνώμη, καθώς στα τέλη του 2020 ο ίδιος είχε ενδιαφερθεί έμπρακτα για τη μεταβίβαση της Νιούκαστλ από τον Μάικ Άσλεϊ, καταθέτοντας, τότε, πρόταση ύψους 421 εκατομμυρίων ευρώ.

Η προσφορά του Μορίς για τις Λεπίδες έχει φτάσει στα γραφεία της EFL και εξετάζεται λεπτομερώς από το διοικητικό συμβούλιο, με τον Μορίς να καλείται να αποδείξει τους πόρους για τη χρηματοδότηση και να δώσει εγγυήσεις για τη βιωσιμότητα του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το αγγλικό Μέσο, η διοίκηση της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν έχει επιβεβαιώσει αυτή την εξέλιξη.

Τρέχων ιδιοκτήτης της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είναι ο Σαουδάραβας Πρίγκηπας Abdullah bin Mosaad bin Abdul Aziz Al Saud, έχοντας αγοράσει το 50% του κλαμπ το 2013 και την πλειοψηφία των μετοχών το 2019 μετά τη δικαστική νίκη του επί των πρώην ιδιοκτητών.

Exclusive @TheAthleticUK : American Henry Mauriss agrees £115m valuation to purchase Sheffield United. Deal would be subject to EFL scrutiny and he will need to prove sufficiency and source of funding after previously linked to buying Newcastle. https://t.co/JT532gYDZL