Παρών για δεύτερη διαδοχική μέρα στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κριστιάνο Ρονάλντο που φαίνεται ότι θα είναι τελικά διαθέσιμος για το ντέρμπι με την Άρσεναλ το μεσημέρι του Σαββάτου.

O CR7 ήθελε για λίγο να σταθεί στο πλευρό της Χεορχίνα μετά την τραγωδία που βίωσαν με τον χαμό του αγοριού από τα νεογέννητα δίδυμα που περίμεναν για να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο την οικογένειά τους.

Ο Πορτογάλος απουσίασε από το ματς με την Λίβερπουλ το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο «Άνφιλντ», όμως, από την επόμενη κιόλας ημέρα βρέθηκε για προπόνηση στο «Κάρινγκτον».

Αυτό έκανε και το μεσημέρι της Πέμπτης κι αν καταφέρει ψυχολογικά να συγκεντρωθεί στο ματς του Σαββάτου με την Άρσεναλ, θα είναι παρών για την ομάδα του...

Cristiano Ronaldo arrives at Man Utd training for second day in a row to raise hopes he will be back for Arsenal clashhttps://t.co/bdA1FizwZR