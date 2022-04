Με έναν απίστευτο και μοναδικό τρόπο οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι θέλησαν να χλευάσουν τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την κατρακύλα της ομάδας τους.

Μια μέρα αφότου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συντρίφτηκε με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», η Μάντσεστερ Σίτι ανέκτησε την πρώτη θέση στην Premer League με τη νίκη με 3-0 επί της Μπράιτον.

Από την άλλη πλευρά, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν υποχωρήσει στην έκτη θέση μετά την αποτυχία τους στην έδρα της Λίβερπουλ, με τις ελπίδες τους να κρέμονται πλέον από ένα νήμα, καθώς το τρίποντο απέναντι στην Άρσεναλ το προσεχές Σάββατο (23/04, 14:30) αποτελεί μονόδρομος, αν θέλουν να κατακτήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Πριν από την εμφατική νίκη επί της Μπράιτον, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι βρήκαν έναν μοναδικό τρόπο να χλευάσουν την μισητή τους αντίπαλο, Γιουνάιτεντ. Συγκεκριμένα, φίλοι των Πολιτών άφησαν σωρό κοπριάς αλόγων έξω από το «Ετιχαντ» μαζί με σημειώματα τα οποία έγραφαν: «Αν βρεθεί, επιστρέψτε στο Ολντ Τράφορντ. Καλέστε τη γραμμή του Ολντ Τράφορντ στο: 01-61-61-61-61».

No word of a lie two coppers on horses have just seen it, laughed heartily, circled back around and are now taking pictures of it https://t.co/YQh8TA1Zor