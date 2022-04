Η Λίβερπουλ έχει αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια των χειμερινών μεταγραφικών περιόδων αποκτάει παίκτες, οι οποίοι μετέπειτα συμβάλουν τα μέγιστα ώστε οι «Reds» να φτάσουν σε επιτυχίες. Από τον Έμιλ Χέσκεϊ μέχρι τον Λουίς Ντίας...

Η Λίβερπουλ κάνει δικό της τον χειμώνα ό,τι της ξεφεύγει το καλοκαίρι. Τον περασμένο Ιανουάριο προχώρησε στην απόκτηση του Λουίς Ντίας από την Πόρτο, για τον οποίο κατέβαλε 45 εκατομμύρια ευρώ στους «δράκους» για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Ο 25χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός έχει αρχίσει ήδη να κάνει απόσβεση, μετρώντας τέσσερα τέρματα και δύο ασίστ σε 17 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Reds».

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία και να φέρουμε τον Λουίς στη Λίβερπουλ. Πάντα ήμουν υποστηρικτής του να αγοράζεις παίκτες τον Ιανουάριο, μόνο αν θα ήθελες να τους πάρεις το καλοκαίρι και αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό με τον Λουίς. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και κάποιος που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό», είχε δηλώσει ο Γιούργκεν Κλοπ, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λουίς Ντίας.

Η Λίβερπουλ, όσο κι αν δεν το παραδέχεται ο Γιούργκεν Κλοπ, εξακολουθεί να «κυνηγάει» το quadruple, δηλαδή την κατάκτηση τεσσάρων τίτλων μέσα στην ίδια σεζόν (πρωτάθλημα, κύπελλο, League Cup και Champions League) και σε αυτό έχει βάλει το λιθαράκι του και ο 25χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός, μαζί με τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Σαντιό Μανέ στην «τριπλέτα» της επίθεσης.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φόρα που η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, προχωράει σε μία τόσο δαπανηρή μεταγραφή τον Ιανουάριο. Εχει κάνει μεταγραφές που άλλαξαν θετικά την πορεία της σεζόν στη συνέχεια. Οπως έγινε με την απόκτηση του Φαν Ντάικ, σε χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2018, για τον οποίο έβγαλε από τα ταμεία της 84,6 εκατομμύρια ευρώ ώστε να τον κάνει δικό της από τη Σαουθάμπτον.

Αν η μεταγραφή του Λουίς Ντίας βελτίωσε την ομάδα του Κλοπ, αυτή του Βέρτζιλ Φαν Ντάικ την άλλαξε για πάντα. «Η ποιότητα έχει ένα τίμημα. Τα αυτοκίνητα είναι έτσι και οι ποδοσφαιριστές επίσης. Η υπογραφή του άξιζε τον κόπο. Ίσως ο κόσμος πιστεύει τώρα ότι ήταν φτηνό!», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός μετά την αγορά του Ολλανδού στόπερ». Μια τεράστια επένδυση που επικρίθηκε στην αρχή αλλά ήταν καθοριστική για τις μετέπειτα επιτυχίες των «Reds».

Η Λίβερπουλ προ Φαν Νταικ δεχόταν κατά μέσο όρο, 1,2 γκολ ανά αγώνα και πλέον έχει φτάσει στο 0,6. Με τη βοήθεια του 30χρονου αμυντικού, η ομάδα έφτασε στον τελικό του Champions League εκείνη τη χρονιά και έπειτα κατέκτησε τόσο την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» όσο και το πρωτάθλημα.

Ο Ιανουάριος του 2011 ήταν ο πιο καθοριστικός για την Λίβερπουλ. Η πώληση του Φερνάντο Τόρες στην Τσέλσι για 58,5 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσε αναστάτωση στους ανθρώπους του συλλόγου, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν εκείνη την περίοδο σε ηχηρές μεταγραφές. Πρώτα αποκτήθηκε ο Άντι Κάρολ από τη Νιουκάστλ έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ από τη Νιουκάστλ και λίγες ημέρες αργότερα ενσωματώθηκε και ο Λουίς Σουάρες από τον Άγιαξ για 26,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός σημείωσε 82 γκολ σε 133 παιχνίδια σε τρεισήμισι χρόνια στο Άνφιλντ πριν πάει στη Μπαρτσελόνα, σε αντίθεση με τον Άγγλο επιθετικό του οποίου η καριέρα του στη Λίβερπουλ σημαδεύτηκε από αρκετούς τραυματισμούς με αποτέλεσμα να πετύχει μόλις 11 γκολ σε 58 αναμετρήσεις, προτού αποχωρήσει για την Γουέστ Χαμ.

