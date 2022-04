Η Φούλαμ του πρώην «ερυθρόλευκου» Μάρκο Σίλβα νίκησε 3-0 την Πρέστον και έγινε η πρώτη ομάδα της εφετινής Championship που εξασφάλισε την άνοδο στην Premier League!

Η φοβερή και τρομερή Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα έγινε η πρώτη ομάδα της εφετινής Championship που εξασφάλισε την άνοδο στην Premier League! Οι «κότατζερς» επικράτησαν με 3-0 της Πρέστον για την 43η αγωνιστική, έφτασε τους 86 βαθμούς και η νέα αγωνιστική περίοδος θα τη βρει στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για ένα ακόμα παιχνίδι ήταν ο Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς, ο οποίος πέτυχε δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του και έφτασε τα 40 γκολ σε 40 παιχνίδια. Η Φούλαμ έχει σημειώσει 98 (!) τέρματα στο πρωτάθλημα, 33 περισσότερα από τη δεύτερη Μπόρνμουθ και την πέμπτη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το άλλο γκολ της Φούλαμ σημείωσε ο Φάμπιο Καρβάλιο, ο οποίος το καλοκαίρι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος για να ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό της Λίβερπουλ. Ο Πορτογάλος έφτασε τα εννέα γκολ και τις επτά ασίστ στην Championship.

IT’S ALL OVER AT THE COTTAGE!!!



…And you know what that means? #FULPNE pic.twitter.com/HSH813GLWc