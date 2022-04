Μαγκουάιρ: «Πάμε στο Άνφιλντ να πάρουμε τρεις βαθμούς για τους οπαδούς μας» (vid)

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, ξεκαθάρισε πως οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν έχουν ως κίνητρο να μειώσουν τις ελπίδες της Λίβερπουλ για το «quadruple» και ο στόχος τους είναι να φύγουν από το «Άνφιλντ» με το τρίποντο για χάρη των φιλάθλων τους.

Δηλώσεις παραχώρησε ενόψει του αποψινού ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19/4, 22:00), σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 30η αγωνιστική της Premier League ο αρχηγός των «Κόκκινων Διαβόλων», Χάρι Μαγκουάιρ. O υψηλόσωμος διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός τόνισε πως δεν αποτελεί κίνητρο για την ομάδα του να μειωθούν οι ελπίδες των «αιώνιων» αντιπάλων τους για το «quadruple» και ξεκαθάρισε πως ο στόχος της Γιουνάιτεντ είναι να φύγει με τους τρεις βαθμούς της νίκης από το «Άνφιλντ», ώστε να δώσουν χαρά στον κόσμο του κλαμπ.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω πως αποτελεί κίνητρο για εμάς το να μειώσουμε τις ελπίδες της Λίβερπουλ για quadruple. Το ότι θα πάμε στο Άνφιλντ για να παίξουμε με τη Λίβερπουλ και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για εμάς και τους φιλάθλους μας, είναι το κίνητρο μας. Οι φίλαθλοί μας είναι δίπλα μας συνεχώς και είναι είναι φανταστικοί σε μία δύσκολη για εμάς σεζόν. Θα ήταν υπέροχο να πάμε στο Άνφιλντ, να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη.

Δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερο κίνητρο όταν παίζεις σε τέτοια παιχνίδια. Αυτή η αντιπαλότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο και ξέρεις για αυτή με το που έρχεσαι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είναι ένα παιχνίδι για το οποίο ανυπομονούμε. Ξέρουμε πως πρέπει να είμαστε στα καλύτερά μας για να πάρουμε κάτι κόντρα στη Λίβερπουλ και έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Χάρι Μαγκουάιρ.

🗣 "To get the three points, would be a huge moment for us to give to the fans."



Harry Maguire says Manchester United's motivation to beat Liverpool is the United fans and their support pic.twitter.com/87EpK938Ap