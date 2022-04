Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ανακοίνωσε την τραγική απώλεια του νεογέννητου αγοριού του.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του αγοριού από τα δίδυμα που περίμενε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και κυοφορούσε η Χεορχίνα Ροντρίγκες. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και η οικογένειά του βιώνουν την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους, με μοναδική «αχτίδα» φωτός τη γέννηση του κοριτσιού από την ίδια γέννα.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κριστιάνο για το τραγικό γεγονός, ο σύλλογός του, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έσπευσε να του συμπαρασταθεί στο ανείπωτο κύμα πένθους που σκέπασε τον ίδιο και τη σύντροφό του, γράφοντας στα social media:

«Ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος, Κριστιάνο. Στέλνουμε αγάπη και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου σ' αυτή τη στιγμή».



Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi