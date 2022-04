Μετά την επιστροφή από το Copa Africa, ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι σκιά του καλού του εαυτού και αυτό το απέδειξε και στον ημιτελικό του FA Cup κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι.

Αδιαμφισβήτητα ο 29χρονος Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστής στον πλανήτη, με τα επιτεύγματα που έχει πετύχει κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ο Σαλάχ δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει, όσο ενδεχομένως θα ήθελε και ο ίδιος, την ομάδα του.

Τελευταία φορά που βρήκε δίχτυα στην Premier League, ήταν στις 12 Μαρτίου με αντίπαλο την Μπράιτον. Εκτοτε ακολούθησε μόλις μια ασίστ με την Μάντσεστερ Σίτι, στο ντέρμπι πρωταθλήματος. Είναι ξεκάθαρο ότι ο «Φαραώ» είναι σκιά του καλού του εαυτού. Κι αυτό το απέδειξε και στον ημιτελικό του FA Cup κόντρα στους Πολίτες.

Πέρα από το γεγονός ότι δεν βρήκε δίχτυα, από τα τρία σουτ που είχε παίξει μόνο το ένα βρήκε στόχο. Επιθετικά, μπόρεσε να ολοκληρώσει μόνο δύο ντρίμπλες, είχε μηδέν πάσες κλειδιά ενώ «πιάστηκε» δύο φορές σε θέση οφσάιντ από τον διαιτητή Σάιμον Χούπερ. Επίσης, σημείωσε μόλις δύο σέντρες, είχε 38 αγγίγματα με την μπάλα, 21 πάσες με ακρίβεια 71,4%.

Πριν από τον αγώνα εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, ο Γιούργκεν Κλοπ κατηγόρησε το βαρύ πρόγραμμα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, στο οποίο ο Σαλάχ βοήθησε την Αίγυπτο να φτάσει στον τελικό - ως βασικό παράγοντα πίσω από τις όχι και τόσο εντυπωσιακές πρόσφατες εμφανίσεις του.

«Είχε σίγουρα την πιο έντονη περίοδο σε όλη του την καριέρα. Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής τελείωσε. Εχει τεράστια ευθύνη στους ώμους του, είχε πολλά πράγματα να κάνει οπότε δεν υπήρξε καθόλου ξεκούραση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.

Παρ' όλα αυτά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Σαλάχ παραμένει ο πρώτος σκόρερ Premier League, έχοντας 20 γκολ, με τους Χέουνγκ Μιν Σον (17) και ο Ντιόγκο Ζότα (15) να ακολουθούν.

Heading for decline? 😢Below is Mohamed Salah’s uninspiring stats vs Manchester City 😡

- Three shots

- One shot on goal

- Zero goal

- Zero key passes

- Two dribbles

- 38- touches

- 1 foul committed

- Two offsides

- 21 passes

- Passing accuracy 71.4% #LIVMCI pic.twitter.com/jQqhrK2D2u