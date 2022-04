Κλοπ: «Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και μάλλον ήταν πολύ έντονα τα 6 χρόνια στη Λίβερπουλ» (pics)

Η διαφορά είναι έντονη και την αντικρίζει και ο Γιούργκεν Κλοπ στο πρόσωπό του, έπειτα από έξι χρόνια απόλυτα επιτυχημένης, αλλά και τρομερά πιεστικής θητείας στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Κανείς δεν είναι ο ίδιος με διαφορά έξι ετών, τόσο εμφανισιακά, όσο και εσωτερικά. Και το ιδανικό θα είναι ν' αντιλαμβάνεται κανείς πόσο έχει εξελιχθεί και βελτιωθεί στο πέρασμα του χρόνου ως προς τον τρόπο σκέψης, την ψυχραιμία και τις αντιλήψεις του.

Ο Κλοπ θα μπορούσε να πει ότι σίγουρα το μυαλό του έχει ζυμωθεί πολύ περισσότερο όσο καιρό βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, ωστόσο, τα έξι χρόνια που μετράει στο Μέρσεϊσαϊντ τον έχουν... ζορίσει στην εμφάνιση.

Όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ημιτελικού του Κυπέλλου με τη Σίτι στο «Γουέμπλεϊ»: «Κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω και πως ήμουν πριν από πέντε χρόνια και αντιλαμβάνομαι πως μάλλον έχει πίεση όλη αυτή η θητεία...».

Klopp:



“I’ve seen a picture of me in 2015 when I arrived and unfortunately I see myself in the mirror every day, obviously the last 6 years were intense!” pic.twitter.com/prECl9brMY