Ο Γιούργκεν Κλοπ παίρνει τη σκυτάλη μετά την απόλυση του Σον Ντάις από την Μπέρνλι κι έτσι ο κόουτς της Λίβερπουλ είναι αυτή τη στιγμή ο μακροβιότερος από τους υπάρχοντες συναδέλφους του στην κατηγορία.

Η Μπέρνλι αποφάσισε να διεκδικήσει την παραμονή στην Premier League δίχως τον Σον Ντάις στον πάγκο κι έτσι το μεσημέρι της Παρασκευής ανακοινώθηκε το φινάλε της συνεργασίας των δύο πλευρών, που πορεύονταν μαζί από τον Οκτώβρη του 2012.

Με το τέλος εποχής στους «clarets», ο Κλοπ παίρνει πλέον τη σκυτάλη και έγινε αυτομάτως ο μακροβιότερος προπονητής στην Premier League από τους υπάρχοντες συναδέλφους του αυτή τη στιγμή στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ο Kloppo μετράει 6 χρόνια και 189 ημέρες παρουσίας στους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ κι έχει αλλάξει ολόκληρη την σύγχρονη ιστορία του κλαμπ.

Κατέκτησε το Champions League του 2019, το πρωτάθλημα του 2020 για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ενώ, έχει πλέον πανηγυρίσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αλλά και το φετινό LeagueCup.

6 - Sean Dyche was the Premier League's longest serving manager, having been appointed Burnley manager in October 2012. The longest serving manager in the division is now Liverpool's Jürgen Klopp (6 years and 189 days). Longevity. pic.twitter.com/Kehf4AZ980