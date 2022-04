Ερευνα έχει ξεκινήσει η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με την επίθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο, σε οπαδό της Έβερτον.

Η συμπεριφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Έβερτον με 1-0, δεν ήταν αυτή που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια από τον Πορτογάλο αστέρα.

Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» μη μπορώ να διαχειριστεί τα συναισθήματά του μετά το αρνητικό αποτέλεσμα με τα «ζαχαρωτά», πέταξε στο έδαφος κινητό οπαδού της Έβερτον με αποτέλεσμα να ξεσηκώσει αντιδράσεις. Βέβαια, λίγες ώρες μετά το συμβάν ο Κριστιάνο απολογήθηκε ια το ξέσπασμά του και σε μια προσπάθεια να επανορθώσει προσκάλεσε τον νεαρό φίλο των «ζαχαρωτών» στο Ολντ-Τράφορντ για να παρακολουθήσει ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρ' όλα αυτά η μητέρα του φίλου της Έβερτον Τζέικ, ο οποίος είναι αυτιστικός και έπασχε από δυσπραξία, ήταν έξω φρενών με τη συμπεριφορά του Κριστιάνο, λέγοντας πως ο Πορτογάλος σταρ μελάνιασε το χέρι του γιου της.

Γι' αυτό και η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, όπως γνωστοποίησε μέσω Twitter, έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την επίθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο στον νεαρό οπαδό της Έβερτον.

«Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα μετά από ένα περιστατικό στον αγώνα Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Γκούντισον Παρκ που αφορά έναν παίκτη ο οποίος έβγαινε από το γήπεδο» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

@MerseyPolice can confirm that they’re carrying out an investigating following an incident at the #EVEMAN match at Goodison involving a @ManUtd player as they were walking off the pitch and will be speaking to all parties involved.