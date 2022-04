«Παράσημα» από την ήττα της Γιουνάιτεντ κόντρα στην Έβερτον αποκόμισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τελειώνοντας το ματς με δύο τρύπες στο πόδι έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε με τις τάπες.

Απέτυχε να σκοράρει, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε από τη 17η της βαθμολογίας κι ο ίδιος αποχώρησε προς τα αποδυτήρια με ενθύμιο δύο τρύπες στο πόδι! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πέρασε καλά στο «Γκούντισον Παρκ» κόντρα στην Έβερτον, αποκομίζοντας «παράσημο» στο αριστερό του πόδι μετά από χτύπημα αντιπάλου με τις τάπες.

Παρά την σοκαριστική όψη του χτυπήματος, πάντως, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν ένιωσε ενοχλήσεις για να ζητήσει αλλαγή και τελείωσε κανονικά το 90λεπτο.

Δείτε πώς ήταν το πόδι του CR7 μετά το τέλος του ματς:

Cristiano Ronaldo's leg after his afternoon at Goodison 👀 pic.twitter.com/tRCep1kq0I