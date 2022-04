Η τριάρα από την Κρίσταλ Πάλας κάθε άλλο παρά ένα απλό κακό αποτέλεσμα ήταν για την Άρσεναλ που άφησε την Τότεναμ στην 4άδα, έχοντας και μειονέκτημα στη διαφορά τερμάτων. Πρόγραμμα – βουνό και «μάχη» με τα «σπιρούνια» στις 12 του Μάη...

Οι «κανονιέρηδες» είχαν πάρα πολύ καιρό να παρουσιάσουν τόσο ανούσια και κακή εικόνα σε τόσο μεγάλο κομμάτι αναμέτρησης. Κι αυτό εμφανίστηκε στο ματς της Δευτέρας στο Selhurst Park, με τον Πατρίκ Βιεϊρά όσο κι αν αγαπάει την πρώην ομάδα του, να της προκαλεί μεγάλο πρόβλημα για την 4άδα της Premier και τη συμμετοχή στο επόμενο Champions League...

Το μεγάλο ντέρμπι με την Τότεναμ που ήταν προγραμματισμένο για τα μέσα Ιανουαρίου, είχε αναβληθεί και πλέον προγραμματίστηκε από την Premier League για τις 12 του Μάη. Αυτό σημαίνει πως θα είναι το ένα από τα τρία τελευταία παιχνίδια των «κανονιέρηδων» μέσα στη σεζόν.

Αυτή τη στιγμή, παρά την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μέσα στην αγωνιστική περίοδο, έχει χάσει την δυνατότητα να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση για την 4άδα.

Η ήττα (3-0) από την Πάλας άφησε την Τότεναμ στην 4η θέση και μάλιστα, με αβαντάζ ελάχιστων τερμάτων στη διαφορά των υπέρ και κατά, σε σύγκριση με την Άρσεναλ.

Αν το σύνολο του Αντόνιο Κόντε πάρει όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια, έχοντας επίσης ως επιλογή – ανάλογα βέβαια που θα βρίσκονται και οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γουέστ Χαμ μέχρι τότε – και την ισοπαλία στο ματς με την Άρσεναλ, τότε τα «σπιρούνια» θα έχουν ορίσει απόλυτα την κούρσα για να βρεθούν στο επόμενο Champions League.

4—Spurs (54 points, 30 games) 5—Arsenal (54 points, 29 games) The battle for fourth is turning into a north London affair ⚔️ pic.twitter.com/btn6etjh9E

Βουνό; Και κάτι παραπάνω... Το πρόγραμμα της Άρσεναλ μέχρι το φινάλε του φετινού Μαραθωνίου της Premier League είναι από τα πιο ζόρικα που μπορεί να εντοπίσει κανείς για τις 20 ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Η «σφαλιάρα» της Δευτέρας από την Κρίσταλ Πάλας μπορεί είτε να την αφυπνίσει και να την παρουσιάσει ξανά ταχύτατη και αποτελεσματική στον αγωνιστικό χώρο, είτε να την εκτροχιάσει τελείως αν αυτό επιβαρύνει και το πνευματικό κομμάτι της ομάδας.

Τα τελευταία εφτά ματς για τους παίκτες του Μικέλ Αρτέτα είναι... φωτιά. Υπάρχουν απανωτά παιχνίδια με Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα έρχονται οι Γουέστ Χαμ (που θα διεκδικεί την Ευρώπη) και Λιντς (που ίσως να μην έχει ξεμπλέξει από τις περιπέτειες για τον υποβιβασμό), ακολουθεί το ματς με την Τότεναμ και η σεζόν κλείνει με Νιούκαστλ (άλλη ομάδα στο δεύτερο μισό) και την Έβερτον.

Τα «ζαχαρωτά» του Λάμπαρντ βλέπουν μόνο... τελικούς μπροστά τους και αν τυχόν βρεθούν στην τελευταία αγωνιστική να ψάχνουν βαθμούς, τότε ακόμα κι αυτό, αυτή τη στιγμή, προστίθεται στα προβλήματα του Αρτέτα...

The postponed north London derby has been rescheduled to May 12.



Arsenal’s final seven games of the season:



Chelsea (A)

Man Utd (H)

West Ham (A)

Leeds (H)

Spurs (A)

Newcastle (A)

Everton (H)



😬 pic.twitter.com/x7dtlyJy3I