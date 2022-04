Έδιωξε το άγχος από τη Λίβερπουλ ενόψει του... τελικού με τη Σίτι. Σκόραρε ξανά με το κεφάλι. Άνοιξε πάλι το σκορ. Ο Ζότα έφτασε στα 20 τέρματα φέτος και υψώνει περήφανα όλο το ανάστημά του στο γήπεδο.

Μεσημέρι Σαββάτου. Ελάχιστες ώρες μετά την επιστροφή όλων των διεθνών στο Kirkby. Δύσκολες μέρες με μακρινά ταξίδια, υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες και επαναφορά με ματς πολύ νωρίς μέσα στην ημέρα.

Ο Κλοπ ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου, ο Ζότα όμως βοήθησε πολύ περισσότερο με το γκολ που πέτυχε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με την Γουότφορντ.

Έδιωξε το μεγαλύτερο κομμάτι από το βάρος που αισθάνονταν οι παίκτες της Λίβερπουλ, τόσο στους ώμους τους, όσο και στο πνευματικό κομμάτι. Και η συμβολή του Πορτογάλου ήταν ξανά καθοριστική.

Όχι ότι υπάρχει κάποιο άλλο... πρώτο μπόι στην επίθεση της Λίβερπουλ. Κάποιο από τα λεγόμενα «βαριά κορμιά» που συνεχώς απασχολούν αμυντικούς στην περιοχή με την σωματοδομή τους και είναι ζόρικοι για το μαρκάρισμα. Ο Ντιόγο Ζότα είναι ένας εκ των ταχυδυναμικών επιθετικών των «κόκκινων» που μπορεί να κάνει πολλές και μεγάλες ζημιές. Κι όχι μονάχα από το έδαφος, αλλά και... από αέρος.

Μετά και το τέρμα που πέτυχε κόντρα στην Γουότφορντ στο «Άνφιλντ», ο Πορτογάλος είναι ο πρώτος σκόρερ στη φετινή Premier League με τον συγκεκριμένο τρόπο! Έχει στείλει 4 φορές τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, έχοντας επιχειρήσει μάλιστα 22 τελικές με αυτό το στυλ στη φετινή αγωνιστική περίοδο στην Λίγκα! Απέναντι στους «hornets» θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ από αέρος, αλλά η μπάλα έφυγε πιο ψηλά.

Diogo Jota's shooting in the Premier League this season:



◎ 22 headed shots

◎ 25 right-footed shots

◎ 24 left-footed shots



◉ 4 headed goals

◉ 4 right-footed goals

◉ 6 left-footed goals



Incredible. pic.twitter.com/jHQgYq61KX