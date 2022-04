Έχοντας δουλέψει αρκετά με τον εαυτό του και την αυτοπεποίθησή του, ο Λουκ Έιλινγκ μιλάει ανοιχτά πλέον για τον τραυλισμό, παραδέχεται ότι παλαιότερα δεν έδινε συνεντεύξεις για ν' αποφύγει την έκθεση και τα κακόβουλα σχόλια, όμως πλέον βγαίνει μπροστά!

Ο αμυντικός της Λιντς βρήκε τη δύναμη και το χαμόγελο για να μιλήσει για τον τραυλισμό δίχως να το θεωρεί πλέον κάτι το οποίο τον περιθωριοποιεί.

Τα άσχημα σχόλια και οι ανασφάλειές του, ήταν πράγματα που τον κρατούσαν πίσω τα προηγούμενα χρόνια και είχε αποφασίσει να μη δίνει καν συνεντεύξεις για ν' αποφύγει την επανάληψη λέξεων και τα περιστατικά που τον έκαναν να αισθάνεται αμηχανία.

Πλέον, αυτό δεν είναι λόγος να κρύβεται. Ναι μεν ακόμα έχει κάποια... κατάλοιπα, όπως το ότι βάζει τη γυναίκα του να παραγγέλνει φαγητό από drive-thru, ώστε εκείνος να μην κολλήσει...

«Τώρα απλά σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος θέλει να μιλήσει μαζί μου, θέλει να με ακούσει. Τι να φοβηθώ; Τόσο καιρό δεν το έκανα. Αλλά ξέρεις κάτι; Ακόμα υπάρχουν πράγματα που με απασχολούν.

Αφήνω την γυναίκα μου να κάτσει στην θέση του οδηγού όταν παραγγέλνουμε σε drive-thru. Δεν θέλω να το κάνω. Έχω μεγάλες ανασφάλειες. Είναι πραγματικά απαίσιο. Ξέρεις πόσα πράγματα έχω να πω και δεν μπορώ να τα εκφράσω;» είπε μεταξύ άλλων.

After years of avoiding interviews because of his stammer, @LUFC defender @lukeayling_8 is finally finding his voice 👊#lufc #MOTDx #bbcfootball