Τα εφιαλτικά σενάρια επιβεβαιώθηκαν, μιας και εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς μίλησε για δηλητηρίαση του Ρώσου μεγιστάνα.

Το σοκαριστικό σενάριο για απόπειρα δηλητηρίασης του Ρόμαν Αμπράμοβιτς επιβεβαιώνεται. Ο Ρώσος ολιγάρχης έχει παρουσιάσει συμπτώματα που παραπέμπουν σε δηλητηρίαση. Κοκκινισμένα μάτια, συνεχής και επίπονη δακρύρροια, καθώς και ξεφλουδισμένο δέρμα στο πρόσωπο και τα χέρια είναι μερικές από τις ενδείξεις που οδήγησαν στο συμπέρασμα πως κάτι δεν πηγαίνει καλά με την υγεία του.

Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που μετέδωσε την είδηση ότι ο δισεκατομμυριούχος Ρομάν Αμπράμοβιτς εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης, εκπρόσωπος του Ρώσου ολιγάρχη επιβεβαιώνει την πληροφορία. Βέβαια, δεν είναι ακόμη σαφές ποιος στοχοποίησε τον Αμπράμοβιτς και άλλους τρεις επιχειρηματίες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας και που επίσης έπεσαν θύματα δηλητηρίασης. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει εάν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιο είδος επίθεσης προερχόμενης από... ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Σύμφωνα με τον Shaun Walker του Guardian, πηγή με απ' ευθείας γνώση δήλωση ότι «ο Ρόμαν έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία».

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.