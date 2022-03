Ο Ιμπραχίμα Κονατέ διέκοψε το φαγητό του για να ραπάρει freestyle και να... σώσει τον Έλληνα αμυντικό στο ξεκαρδιστικό challenge των παικτών της Λίβερπουλ, συνθέτοντας έτσι το πρώτο ανεπίσημο τραγούδι του ως μέλος των Reds!

Απολαυστικός, ξεκαρδιστικός και με κέρδος το πρώτο του τραγούδι στη Λίβερπουλ. Ήταν μια καλή μέρα για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος πήρε μέρος μαζί με τους Ντιόγκο Ζότα και Τιάγκο στο παιχνίδι για το «ποιος είναι ο κορυφαίος συμπαίκτης;» που οργάνωσε η χορηγός των Reds «Thinkmarkets» και πρωταγωνίστησε στο πιο ακραίο challenge: να πείσει έναν συμπαίκτη του να του τραγουδήσει το δικό του τραγούδι.

Στην περίπτωση του Τιάγκο Αλκάνταρα, υπήρχε τραγούδι. Και ο Τζόρνταν Χέντερσον τον ξελάσπωσε γρήγορα. Παρομοίως, έστω και με λίγη περισσότερη προσπάθεια για τον Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος «κατάφερε» τελικά τον Χάρβεϊ Έλιοτ. Ο Έλληνας μπακ, όμως, συνειδητοποίησε από νωρίς ότι δεν έχει αποκτήσει ακόμα δικό του τραγούδι από τους φίλους της ομάδας, συνεπώς έπρεπε να το... συνθέσει από την αρχή.

Αφού δέχθηκε αρκετά «άκυρα», ο Ιμπραχίμα Κονατέ ήταν τελικά εκείνος που τον έσωσε, διακόπτοντας το φαγητό του για να ραπάρει freestyle ό,τι του... κατέβαινε στο κεφάλι για τον «Kostas» (στα γαλλικά και με λίγα... γαλλικά), κάνοντας όλη την αίθουσα να «δακρύσει» από τα γέλια.

Τελικά, ο «Τσίμι» έχασε τη νίκη από τον Τιάγκο καθώς είχαν προηγηθεί μερικές επίσης απολαστικές δοκιμασίες όπως το να βρεις τον παίκτη από την παιδική του φωτογραφία ή από μία μίμησή του. Κέρδισε, όμως, το πρώτο του... αυτοσχέδιο τραγούδι ως παίκτης των Reds, σε σύνθεση του... ράπερ Κονατέ.

Απολαύστε το:

