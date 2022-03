H διοργανώτρια αρχή της Premier League ανακοίνωσε τους 25 νέους υποψηφίους για την εισόδο τους στο Hall of Fame του πρωταθλήματος, με τους φιλάθλους να καλούνται να διαλέξουν μέχρι έξι ποδοσφαιριστές.

O Γουέιν Ρούνεϊ και ο Πατρίκ Βιεϊρά ήταν οι δυο πρώτοι ποδσφαιριστές που μπήκαν στο Hall of Fame της Premier League για το 2022 και οι φίλαθλοι από όλο τον κόσμο καλούνται να επιλέξουν τους επόμενους θρύλους που θα μπουν στο «πάνθεον» του αγγλικού ποδοσφαίρου μέσα στη χρονιά.

H διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος δημοσίευσε το το απόγευμα της Τετάρτης (23/3) τη λίστα με 25 ακόμα υποψηφίους για την είσοδό τους στο Hall Of Fame μέσα στο 2022 και ο κόσμος καλείται να διαλέξει έξι εξ αυτών που αξίζουν να γράψουν με χρυσά γράμματα το όνομα τους στην ιστορία της Premier League.

Στους 25 παλαιμάχους συμπεριλαμβάνεται και το όνομα του Σέρχιο Αγουέρο, ο οποίος αναγκάστηκε να σταματήσει το ποδόσφαιρο στις 15 Δεκεμβρίου του 2021 για λόγους υγείας. Ο Αργεντινός φορ έγραψε ιστορία στο νησί με τη 10χρονη παρουσία στη Μάντσεστερ Σίτι και αποτελεί εμβληματική μορφή της νέας εποχής των «Πολιτών», όπως και ο Βινσέντ Κομπανί, ο οποίος βρίσκεται επίσης στη λίστα των υποψηφίους.

Στην 25αδα ξεχωρίζει η παρουσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «Κόκκινους Διαβόλους» να εκπροσωπούνται από δώδεκα ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Άντι Κόουλ, Πατρις Εβρά, Ρίο Φέρντιναρντ, Γκάρι Νέβιλ, Πίτερ Σμάιχελ, Πολ Σκόουλς, Τέντι Σέρινγκχαμ, Έντουιν Φαν ντερ Σαρ, Ρουντ Φαν Νίλστεροϊ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, Νεμάνια Βίντις και τον Μάικλ Όουεν, ο οποίος παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε οκτώ χρόνια με τη Λίβερπουλ το μοναδικό πρωτάθλημα της καριέρας του το έχει πάρει στη Γιουνάιτεντ υπό τις οδηγίες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Στο Hall of Fame μέχρι στιγμής βρίσκονται οι Ερίκ Καντονά, Άλαν Σίρερ, Τιερί Ανρί, Ρόι Κιν, Ντένις Μπέργκαμπ, Φρανκ Λάμπαρντ, Στίβεν Τζέραρντ, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Γουέιν Ρούνεϊ και Πατρίκ Βιεϊρά. Οι φίλαθλοι έχουν δικαίωμα ψήφου για τα νέα μέλη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Premier League μέχρι τις 3 Απριλίου στις 21:00 (ώρα Αγγλίας).

