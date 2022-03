Τεράστια διάκριση για τους Γουέιν Ρούνεϊ και Πάτρικ Βιεϊρά, καθώς οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές και νυν προπονητές μπήκαν στο Hall Of Fame της Premier League για το 2022.

Τους πρώτους εισαχθέντες της στο Hall Of Fame γνωστοποίησε η Premier League, προσθέτοντας στο πάνθεον με τους κορυφαίους, τους δύο παλαίμαχους ποδοσφαιριστές Γουέιν Ρούνεϊ και Πάτρικ Βιεϊρά.

Με τις φανέλες των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι Έβερτον, ο Ρούνεϊ κατέγραψε συνολικά 676 συμμετοχές, με απολογισμό 281 τέρματα και 150 ασίστ και κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα.

Από την άλλη ο Βιεϊρά τελείωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα με 307 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με τις φανέλες της Μάντσεστερ Σίτι και της Άρσεναλ, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα.

Two players who combined talent and work-rate to become Premier League legends 🤩



It is our pleasure to announce @WayneRooney and @OfficialVieira as the first two 2022 Inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/WYv4bfCsgU