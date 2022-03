Ίσως ένα από τα καλύτερα τηλεοπτικά δίδυμα! Οι Νέβιλ και Κάραγκερ πλησίασαν τον DJ του «Μολινό» πριν το ματς της Γουλβς με την Λιντς και άρχισαν να τραγουδούν στον «αέρα», δίχως να τους απασχολεί αν ήταν σε ζωντανή σύνδεση!

Οι δυο παλαίμαχοι αμυντικοί, μισητοί αντίπαλοι σε Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ, αλλά νυν εξαιρετικοί φίλοι, έχουν καταφέρει να διατυμπανίσουν το πόσο ακομπλεξάριστοι είναι και πόσο χαλαρή μπορεί να γίνει μια τηλεοπτική μετάδοση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα του κορυφαίου επιπέδου.

Εδώ και χρόνια, άλλωστε, έχουν αποδείξει ότι «τσαλακώνονται» και δεν τους απασχολεί καθόλου τι εικόνα θα βγει προς τα έξω. Κάπως έτσι και πριν από την πρώτη σέντρα της αναμέτρησης της Λιντς με την Γουλβς στο «Μολινό» το βράδυ της Παρασκευής, οι Νέβιλ και Κάραγκερ... ξεσάλωσαν.

Πλησίασαν τον DJ του γηπέδου και άρχισαν να τραγουδούν στους ήχους της μουσικής που ελέγε εκείνος, βάζοντας μάλιστα και τα μικρόφωνά τους κοντά για ν' ακούγεται η φωνή τους στον τηλεοπτικό αέρα!

Stick to the punditry lads! 😂@Carra23 and @GNev2 snuck into the Wolves DJ booth to sing Wonderwall 🤣 pic.twitter.com/od9VI8DcjT