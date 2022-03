Ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε ότι ο Αλεξάντερ Άρνολντ θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, μετά τον πρόβλημα που αποκόμισε στον μηριαίο.

Χωρίς τον 23χρονο Άγγλο μπακ θα χρειαστεί να πορευτεί για αρκετές εβδομάδες η Λίβερπουλ, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή (18/03) επιβεβαίωσε τον σοβαρό τραυματισμό του Αλεξάντερ Άρνολντ.

«Ο Τρεντ είναι εκτός λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον οπίσθιο μηριαίο. Δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε στους αγώνες της εθνικής Αγγλίας. Θα δούμε πόσο χρόνο θα πάρει για να επιστρέψει στη δράση. Η αντικατάσταση του Τρεντ είναι δύσκολη, αλλά εφικτή. Έχουμε τον Μίλνερ, τον Γκόμες, θεωρητικά μπορούμε να αλλάξουμε και σύστημα. Στο παρελθόν, όταν η Μίλερν χρειάστηκε να παρέμβει, τα πήγε απίστευτα καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός των «Reds» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Νότιγχαμ για τον προημιτελικό Κυπέλλου Αγγλίας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι οπαδοί της Λίβερπουλ θα πρέπει να περιμένουν με αγωνία για να μάθουν πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Αλεξάντερ-Άρνολντ. Μετά την διακοπή, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ αντιμετωπίζει την Γουότφορντ και στη συνέχεια, έχει το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Αν ο Αλεξάντερ Άρνολντ απουσιάσει από το εν λόγω παιχνίδι, τότε σαφέστατα θα πρόκειται για μεγάλο πλήγμα για την Λίβερπουλ.

Trent Alexander-Arnold will miss #LFC's #FACup clash with #NFFC and has withdrawn from the England squad after suffering a hamstring injury, Jurgen Klopp has confirmed. pic.twitter.com/MAUL3p4XOJ