Ο διεθνής Γάλλος αμυντικός της Γουέστ Χαμ, Κερτ Ζουμά τίθεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά την καταγγελία του οργανισμού προστασίας ζώων για τη βιαιοπραγία στη γάτα του.

Σάλος είχε προκληθεί μετά το βίντεο που ανέβασε στα Social Media ο Κερτ Ζουμά, στο οποίο κλωτσούσε και χτυπούσε τη γάτα του για να κάνει... χαβαλέ με τον αδελφό του. Ο αμυντικός της Γουέστ Χαμ τιμωρήθηκε από την ομάδα του, με πρόστιμο ίσο με τον μισθό δυο εβδομάδων (250.000 λίρες το σύνολο) και με υποχρεωτικά μαθήματα μεταχείρισης προς τα ζώα, ενώ η συμπεριφορά του τον οδηγεί και εκτός των επιλογών του Ντιντιέ Ντεσάν για την εθνική Γαλλίας.

Ο οργανισμός προστασίας των ζώων φρόντισε οι δυο οικόισιτες γάτες του να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του Skysports, έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την ποινική δίωξη των δύο αδελφών Ζουμά. Πλέον απομένει να οριστεί η δικάσιμος για την απολογία των Κερτ και Γιόαν Ζουμά ενώπιον της δικαιοσύνης.

BREAKING: We understand the RSPCA has begun the process of bringing a prosecution against Kurt and Yoan Zouma. pic.twitter.com/iHi6HrOfa7