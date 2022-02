Οι οπαδοί της Γουότφορντ δεν άφησαν ασχολίαστο το θέμα που έχει ανοίξει σχετικά με την κακοποίηση του Κερτ Ζουμά στην γάτα τους και έβγαλαν συνθήματα κατά του Γάλλου αμυντικού.

Ντόρος έχει προκληθεί γύρω από τον Κερτ Ζουμά λόγω του σοκαριστικού βίντεο που κάνει τον γύρω του διαδικτύου και δείχνει τον Γάλλο σέντερ μπακ να χτυπάει την οικόσιτη γάτα του με κλωτσιές και αντικείμενα. Παρά τον αναβρασμό που υπάρχει προς το πρόσωπο του ο Ντέιβιντ Μόγιες επέλεξε να τον ξεκινήσει βασικό στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γουότφορντ, με την κερκίδα των «Χόρνετς» να βγάζει σύνθημα κατά του πρώην ποδοσφαιριστή της Τσέλσι.

Οι οπαδοί της Γουότφορντ, θέλοντας να «πικάρουν» τον αντίπαλο τους όταν κάποια στιγμή βρέθηκε στο έδαφος λόγω ενός χτυπήματος ξεσάλωσαν και του φώναζαν σε ρυθμούς συνθήματος: «Έτσι νιώθει η γάτα σου (That’s how your cat feels)», ενώ πριν από αυτό έλεγαν υβριστικά συνθήματα εναντίον του.

Zouma gets a kick and goes down. The Watford fans immediately deliver a chant I've never heard at a football ground before: "that's how your cat feels."