Ο Τζόρνταν Χέντερσον φρόντισε ώστε κανείς να μην επηρεάσει τον Σαλάχ στο πέναλτι που κέρδισε η Λίβερπουλ απέναντι στην Μπράιτον, με τον αρχηγό ν' απομακρύνει και τον Νιλ Μοπέ που προσπάθησε να φτάσει στον Αιγύπτιο.

Ο «Χέντο» στεκόταν κοντά στο «Φαραώ» μέχρι ν' απομακρυνθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές από το σημείο και να καταφέρει να εκτελέσει από την άσπρη βούλα με ηρεμία ο συμπαίκτης του.

Μέχρι όλα μπουν σε τάξη και από τον ρέφερι, ώστε να σκοράρει ο Σαλάχ και να φτάσει στα 20+ τέρματα σε ακόμα μια αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ο Τζόρνταν Χέντερσον ανέλαβε δράση.

Έχοντας σταθεί κοντά στον Αιγύπτιο, φρόντισε ώστε να κανείς να μην τον πλησιάσει για να παίξει τα γνωστά mind games, με τον Άγγλο χαφ να τα βάζει και με τον Νιλ Μοπέ που προσπάθησε να «πειράξει» το μυαλό του Σαλάχ.

