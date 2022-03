Ράνγκνικ: «Δεν ξέρω αν ο Κριστιάνο είναι χαρούμενος στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» (vid)

Ο Ραλφ Ράνγκνικ μίλησε για την σχέση του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν ο Πορτογάλος αστέρας είναι χαρούμενος στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στο Μάντσεστερ και στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του, προκειμένου να ξεκινήσει ξανά προπονήσεις υπό την καθοδήγηση του Ραλφ Ράγκνικ, με τον οποίο μετά βίας αντάλλαξε βλέμματα.

Ο Γερμανός τεχνικός κλήθηκε να μιλήσει για την απουσία του Πορτογάλου στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι αλλά και για το αν είναι χαρούμενος στους «κόκκινους διαβόλους».

«Δεν έχω ρωτήσει τον Κριστιάνο αν είναι χαρούμενος στην Γιουνάιτεντ. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ξανά καλά σωματικά, έβγαλε χθες την προπόνηση. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι το σύστημα που θα επιλέξουμε για τον επόμενο αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο Γερμανός τεχνικός, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με την Τότεναμ.

🚨Ralf Rangnick expects Cristiano Ronaldo and Edinson Cavani to return for Manchester United against Spurs.



🔴Luke Shaw remains out and Scott McTominay is likely to be absent but he did confirm Raphael Varane is available to play.#THFC | #COYS | #MUNTOTpic.twitter.com/4rU6QTJeGi