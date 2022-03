Ο Γκουαρδιόλα ήθελε να του βελτιώσει τις επιδόσεις και στο σκοράρισμα. Ο KdB δεν περιόρισε τις ασίστ, απλά τις συνδύασε με γκολ. Και το έκανε και στο ντέρμπι του Μάντσεστερ διαλύοντας την Γιουνάιτεντ.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε επίπεδο σερβιρίσματος τερμάτων στους συμπαίκτες του. Ο Βέλγος μπορεί να εντοπίσει διαδρόμους, κινήσεις, να προβλέψει καταστάσεις και να το κάνει να φαίνεται τρομερά απλό.

Μόνο που ο Πεπ προσπαθεί να βγάλει το τέλειο από κάθε ποδοσφαιριστή του. Και γι'΄αυτό ο KdB δούλεψε για να προσθέσει και το γκολ στη θήκη με τα ποδοσφαιρικά του εργαλεία. Και το διπλό «χτύπημα» στο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ ήταν ό,τι έπρεπε.

Μόνος του και όλη η Γιουνάιτεντ μαζί!

Η αλήθεια είναι πως δεν είχε και ιδιαίτερη αντίσταση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ματς της Κυριακής στο Etihad. Ό,τι μπορεί να πίστευε κανείς πριν από την έναρξη του παιχνιδιού και ν' αποτελούσε μια από τις θεωρίες που ενδεχομένως θα επιβεβαιώνονταν, αυτό ακριβώς συνέβη και στο χορτάρι.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε στο χρόνο που αγωνίστηκε και εκτός από το 100% των μακρινών μεταβιβάσεων που είχε, το ποσοστό 93% στις επιτυχημένες συνεργασίες τους, είχε: 6 τελικές μόνος του, έναντι των 5 των «κόκκινων διαβόλων». Είχε περισσότερες τελικές στο στόχο (4) κόντρα στις 2 των παικτών του Ράνγκνικ σε όλο το ματς, έφτιαξε 5 φάσεις για γκολ εν αντιθέσει με τις επίσης 2 της Γιουνάιτεντ!

Και σαν κερασάκι στην τούρτα, μπαίνει και ο δείκτης των 0,77 xGoals στο πρώτο ημίχρονο, με δυο γκολ σε αυτό το διάστημα και με την συμπολίτισσα της Σίτι να έχει μόλις 0,58 xGoals.

These versions of Kevin de Bruyne is by far the greatest midfielder to ever grace the PL pic.twitter.com/b2v7WPu1FC February 28, 2022

Ένα όνομα... φόβος και τρόμος για τους «κόκκινους διαβόλους»

Τις τελευταίες δυο αγωνιστικές περιόδους, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έχει ταλαιπωρήσει απίστευτα την Γιουνάιτεντ. Έχει δημιουργήσει 20 ευκαιρίες για γκολ και έχει κάνει 17 τελικές ο ίδιος! Σε δυο σεζόν! Οι «κόκκινοι διάβολοι» βλέπουν εφιάλτες με τ' όνομά του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τους θυμίζει κι έναν άλλο θρυλικό «πολίτη» που έκανε... αρκετά πάρτι στα μεγάλα ματς του Μάντσεστερ.

Ο Ντε Μπρόινε έγινε ο πρώτος με δυο γκολ σε ματς με την Γιουνάιτεντ στην Premier League που σκόραρε δις μετά τον Αγουέρο από τον Απρίλη του 2015 (ήττα 4-2 για τη Σίτι), ενώ, το προηγούμενο εντός έδρας double είχε έρθει ξανά από τον Αργεντινό, στο 4-1 του Σεπτέμβρη του 2013.

Έπιασε και ξεπέρασε την 50άρα των γκολ στην Premier League με τα δυο τέρματα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ. Έχει καταγράψει και 80 ασίστ. Έχει μετρήσει 201 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Σε 100 εντός έδρας αναμετρήσεις έχει συμμετοχή σε 89 γκολ με 37 δικά του και 52 συμπαικτών του, έχοντας κάνει τις ασίστ.

88 – Kevin De Bruyne has been directly involved in 88 goals in his 100 Premier League home appearances for Manchester City and Chelsea combined (37 goals, 51 assists). Force. pic.twitter.com/QE4ctfj3r0 March 6, 2022

«Καλές οι ασίστ, αλλά θα πρέπει να σκοράρει κιόλας...»

«Είμαι χαρούμενος που φέτος πετυχαίνει γκολ πέρα από τις ασίστ. Είχα μιλήσει μαζί του στην έναρξη της σεζόν και του είχα πει ότι καλές είναι οι ασίστ, αλλά θα πρέπει να πετυχαίνει και γκολ και να παίρνει μόνος του τα ματς αν χρειάζεται αυτό». Τάδε έφη Πεπ Γκουαρδιόλα λίγο μετά το καρέ επί της Γιουνάιτεντ σε ένα ντέρμπι που... μόνο ντέρμπι δεν θεωρείται πλέον με την τεράστια διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων του Μάντσεστερ.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ήταν εκείνος που πέτυχε τα δυο πρώτα τέρματα των «πολιτών» έχοντας καταφέρει να βρεθεί σε καίριες θέσεις στην περιοχή για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα ακολουθώντας τις φάσεις που έφτιαχνε η ομάδα του. Κι αυτό το έχει δουλέψει. Κι αυτό έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι προσπαθεί να το βελτιώσει αναφορικά με την τοποθέτησή του στις ευκαιρίες για γκολ, εφόσον δεν είναι εκείνος που τις δημιουργεί για να σκοράρει κάποιος άλλος.