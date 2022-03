Νέβιλ: «Δεν θα άξιζε να βρίσκεται ο Κριστιάνο στην 11άδα της Σίτι αυτή τη στιγμή»! (vid)

Ο Γκάρι Νέβιλ παραδέχθηκε πως ούτε καν ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα μπορούσε να βρεθεί στο αρχικό σχήμα της Μάντσεστερ Σίτι αυτή τη στιγμή βάσει της συνολικής εικόνας της Γιουνάιτεντ.

Σε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο κατά το οποίο κλήθηκαν να σχολιάσουν αν θα μπορούσε κάποιος από την 11άδα της Γιουνάιτεντ να βρει θέση αυτή τη στιγμή στο αρχικό πλάνο του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Σίτι, ο Γκάρι Νέβιλ ξεκαθάρισε ότι δεν θα εμπιστευόταν ούτε καν τον Κριστιάνο Ρονάλντο με την παρούσα κατάσταση.

Ο Μίκα Ρίτσαρντς αρχικά αναφέρθηκε στον Πογκμπά. Έπειτα ζήτησε διευκρινίσεις. Μετά σκέφτηκε τον Ρονάλντο και στην τελική... αποφάσισε ν' αλλάξει σύστημα για να χωρέσει τον Πορτογάλο, πετώντας εκτός τον Ρόδρι και τρελαίνοντας τον Νέβιλ!

Δείτε το βίντεο:

"No Man United players would make it into Man City's starting XI" 👀@GNev2 and @MicahRichards clash ahead of the Manchester derby 🔵🔴#Ad @SkyBet pic.twitter.com/Knox8TSQbF