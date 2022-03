Κλοπ: «Αν χάσουμε θα κάθεστε να λέτε ότι χάσαμε και τον τίτλο» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ ναι μεν γνωρίζει τη σημασία της παρουσίας της Λίβερπουλ στο -3 από την κορυφή, την πιθανή ευκαιρία για ισοβαθμία με τη Σίτι μετά το ντέρμπι του Μάντσεστερ, όμως, δεν προσθέτει περισσότερη πίεση στην ομάδα του.

Ο Kloppo θέλει εκείνος και οι ποδοσφαιριστές του να σκέφτονται μονάχα την κάθε επόμενη πρόκληση και το κάθε επόμενο παιχνίδι δίχως να ταλαιπωρούν το μυαλό τους με ό,τι διακυβεύεται μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος.

Μάλιστα, σχολίασε πως αν η Λίβερπουλ χάσει τη συγκέντρωσή της και στραβώσει το ματς με την Γουέστ Χαμ, όλοι ξαφνικά θα πουν ότι χάθηκε και ο τίτλος, τον οποίο τώρα όλοι λένε ότι διεκδικεί στα ίσια η ομάδα του λιμανιού.

«Απολαμβάνουμε τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν απολαμβάνουμε όμως τις συνεχείς ερωτήσεις που γίνονται. Θέλουμε πολύ να πάρουμε το ματς με την Γουέστ Χαμ, όμως, αν χάσουμε, όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι θα είστε εδώ και θα λέτε ότι χάσαμε το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε όλα αυτά τα σενάρια που μπορούν να δημιουργηθούν.

Σκεφτόμαστε απλά τη Γουέστ Χαμ, μετά την Ίντερ για το Champions League και μετά την Μπράιτον... Όλες είναι δύσκολες για να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Δεν κυνηγάμε κάτι ιδιαίτερο, απλά να είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα που περνάει, ξεκινώντας από το ματς με την Γουέστ Χαμ» ήταν τα λόγια του Γερμανού.

🗣 "If we lose you all sit here and tell me that the title race is over."



Jurgen Klopp is not thinking about the title race because the situation constantly changes pic.twitter.com/3mD1Kwt4bd