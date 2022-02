Απίθανη ενέργεια των παικτών της Εβερτον, εμφανίστηκαν στο γήπεδο με σημαίες της Ουκρανίας. Ξέσπασε ο Ζιντσένκο, αγκαλιάστηκε με τον συμπατριώτη του, Μικολένκο.

Tο κλίμα φορτισμένο πριν το ματς, με τους δυο συμπατριώτες, Ζιντσένκο και Μικολένκο να αγκαλιάζονται και να αποθεώνονται από τους φιλάθλους. Αλλωστε, το μυαλό τους είναι στην Ουκρανία και στις οικογένειές τους. Οι παίκτες της Εβερτον φρόντισαν να τους εμψυχώσουν, αφού βγήκαν στο γήπεδο με σημαίες της Ουκρανίας. Ο Ζιντσένκο είχε ξεσπάσει πριν λίγες ημέρες κατά του Βλάντιμιρ Πούτιν τονίζοντας: «Δεν μπορώ να μείνω να κοιτάζω όσα γίνονται δίχως να μιλάω, τη στιγμή που όλος ο πολιτισμένος κόσμος ενδιαφέρεται για την πατρίδα μου», ενώ στο ποστάρισμά του είχε βάλει μια φωτογραφία του Πούτιν και έγραφε: «Ελπίζω να πεθάνεις με τον χειρότερο τρόπο, κάθαρμα».

Amazing moment at Goodison Park between Zinchenko and Mykolenko pic.twitter.com/8cdozCocnw