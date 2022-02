Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε δηλώσεις του στο «DAZN» αναφέρθηκε στο μέλλον του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αν του έρθει πρόταση από ομάδα με περισσότερες... φιλοδοξίες.

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. O Πορτογάλος σταρ αποχώρησε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Γιουβέντους και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «Κόκκινους Διαβόλους», όμως τα δεδομένα είναι ρευστά.

Ο 37χρονος επιθετικός δεν διάγει τις καλύτερες ημέρες της καριέρας του στο Μάντσεστερ και σε κάθε του εμφάνιση δείχνει απογοητευμένος με την πορεία της ομάδας του. Ο «CR7» μίλησε στο «DAZN» και ξεκαθάρισε πως αν στην επόμενη μεταγραφική περίοοδο του έρθει πρόταση από ομάδα με την οποία μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες ειτυχίες τότε δεν θα έχει λόγο να αρνηθεί.

«Είναι δύσκολο να πω ότι δεν θέλω περισσότερα. Αν είμαι σε μια ομάδα που μου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσω κάτι ακόμα, τότε γιατί όχι; Δεν έχω πολλά χρόνια καριέρας μπροστά μου, ίσως 4-5, θα δούμε, οπότε θέλω να κατακτήσω όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Τα γεγονότα είναι γεγονότα, τα υπόλοιπα δεν μετράνε καθόλου. Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος με τη φόρμα μου. Ακόμα σκοράρω, βοηθάω την Εθνική ομάδα και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γι’ αυτό θέλω να συνεχίσω», ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σταρ μετράει 30 συμμετοχές μέσα στη σεζόν σε όλες τις διοργάνωσες, με απολογισμό 15 γκολ και τρεις ασίστ σε 2.418 αγωνιστικά λεπτά.

