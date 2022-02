Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον υγιέστατος και χαμογελαστός βρέθηκε στο Αμπερντίν όπου η ομάδα με την οποία βίωσε μεγάλες επιτυχίες ως προπονητής πριν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον τίμησε με την αποκάλυψη του αγάλματός του!

Ο Σερ Άλεξ γνώριζε για την τιμή που ήθελε να του κάνει η Αμπερντίν με τη δημιουργία του αγάλματός του, σε μια πολύ δημοφιλή πόζα με τα χέρια υψωμένα σε πανηγυρισμό από στιγμή του παρελθόντος του Σκωτσέζου θρύλου.

Με το χαμόγελο στα χείλη ο μυθικός πρώην προπονητής τράβηξε το σεντόνι και παρουσίασε το έργο τέχνης, με το οποίο η Αμπερντίν αποφάσισε να τον τιμήσει για τα 3 πρωταθλήματα, τα 4 Κύπελλα, το 1 Λιγκ Καπ, το 1 Κύπελλο Κυπελλούχων και το 1 Super Cup Ευρώπης που της είχε χαρίσει...

❤️ Our greatest ever manager, Sir Alex Ferguson, receives a standing ovation as he returns to Pittodrie. #StandFree | #SAFHomecoming pic.twitter.com/cEMCwggjNl